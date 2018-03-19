В "Левом фронте" попросили Грудинина не поздравлять Путина

Исполком "Левого Фронта" объявил, что не признает итоги выборов. Как как передает корреспондент Накануне.RU, такую позицию активисты обозначили в официальном заявлении движения.

"Мы заявляем, что прошедшие 18 марта выборы президента РФ нельзя признать законными и честными по многим параметрам. Предвыборная кампания проходила в неравноправных условиях, когда кандидату Путину были искусственно созданы гигантские преимущества в информационном освещении", - сообщается в заявлении.

В движении напоминают, что на фоне "масштабного шельмования в федеральных СМИ" Павла Грудинина присутствие в СМИ Владимира Путина многократно превышало показатели других кандидатов. Также активисты недовольны тем, что действующий президент не ушел в отпуск на время выборов и отказался от участия в телевизионных дебатах.

Вслед за КПРФ в "Левом фронте" возмутились и тем, что на информационных стендах на избирательных участках сообщалось о якобы несуществующих счетах кандидата от КПРФ, а также тем, что на многих участках были зафиксированы вбросы бюллетеней, неоднократное голосование одного лица и другие грубые нарушения.

"По совокупности всех вышеуказанных фактов, "Левый фронт" не признает итоги прошедших 18 марта выборов, считает, что российская избирательная система подлежит комплексному реформированию, направленному на создание равноправных условий для всех кандидатов, а также снятие искусственных препятствий для выдвижения граждан в качестве кандидатов", - говорится в заявлении исполкома "Левого фронта".

Активисты призвали своего кандидата Павла Грудинина обжаловать все нарушения в ходе кампании, добиваться пересмотра итогов голосования 18 марта и не поздравлять Владимира Путина с победой на "этих грязных выборах".

Напомним, что по результатам обработки 99% итоговых протоколов, Владимир Путин побеждает с рекордным результатом в 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,90%в. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%. Явка избирателей составила 67,47%.