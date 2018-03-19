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политика  |  комментариев: 1
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Новости
19.03.2018 12:20 Мск (14:20 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
В "Левом фронте" попросили Грудинина не поздравлять Путина
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Левый фронт, левые, СССР, союз коммунистической молодежи (2017) | Фото: leftfront.org

Исполком "Левого Фронта" объявил, что не признает итоги выборов. Как как передает корреспондент Накануне.RU, такую позицию активисты обозначили в официальном заявлении движения.
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"Мы заявляем, что прошедшие 18 марта выборы президента РФ нельзя признать законными и честными по многим параметрам. Предвыборная кампания проходила в неравноправных условиях, когда кандидату Путину были искусственно созданы гигантские преимущества в информационном освещении", - сообщается в заявлении.

В движении напоминают, что на фоне "масштабного шельмования в федеральных СМИ" Павла Грудинина присутствие в СМИ Владимира Путина многократно превышало показатели других кандидатов. Также активисты недовольны тем, что действующий президент не ушел в отпуск на время выборов и отказался от участия в телевизионных дебатах.

Вслед за КПРФ в "Левом фронте" возмутились и тем, что на информационных стендах на избирательных участках сообщалось о якобы несуществующих счетах кандидата от КПРФ, а также тем, что на многих участках были зафиксированы вбросы бюллетеней, неоднократное голосование одного лица и другие грубые нарушения.

выборы президента-2018, голосование, информация о счетах Грудинина, стенд(2018)|Фото: Накануне.RU

"По совокупности всех вышеуказанных фактов, "Левый фронт" не признает итоги прошедших 18 марта выборов, считает, что российская избирательная система подлежит комплексному реформированию, направленному на создание равноправных условий для всех кандидатов, а также снятие искусственных препятствий для выдвижения граждан в качестве кандидатов", - говорится в заявлении исполкома "Левого фронта".

Активисты призвали своего кандидата Павла Грудинина обжаловать все нарушения в ходе кампании, добиваться пересмотра итогов голосования 18 марта и не поздравлять Владимира Путина с победой на "этих грязных выборах".

Напомним, что по результатам обработки 99% итоговых протоколов, Владимир Путин побеждает с рекордным результатом в 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин с 11,90%в. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%. Явка избирателей составила 67,47%.

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19.03.2018 12:20 Мск | Иван Зуев
14:20 Екб


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В "Левом фронте" попросили Грудинина не поздравлять Путина
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