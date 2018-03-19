Назарбаев позвонил Путину, чтобы поздравить с победой на президентских выборах

Избранный президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, поздно вечером 18 марта сразу же после объявления предварительных итогов президентских выборов в России Путину позвонил Назарбаев и тепло поздравил его с убедительной победой.

"Телефонный разговор российского и казахстанского лидеров подтвердил союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.

Ранее с победой на выборах Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.