Рабочий найден мертвым на территории Бобровского месторождения в Оренбургской области

В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели рабочего на территории Бобровского месторождения, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел накануне вечером на территории скважины месторождения недалеко от села Суриково. Был обнаружен труп 22-летнего помощника бурильщика коммерческого предприятия с большой гематомой в области спины.

"По предварительным данным, в ходе проведения демонтажных работ на рабочего упал ролик отсекателя (весом 96 кг)", - говорится в сообщении.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: недостаточный производственный контроль, отсутствие обеспечения безопасности работников при ведении работ, либо нарушение правил техники безопасности. Для установления причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.