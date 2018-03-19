В Зауралье будут судить эксгибициониста, который оголялся перед детьми

В Шадринском районе Зауралья будут судить 45-летнего эксгибициониста.

В течение трех дней в августе прошлого года он в пьяном виде возле магазина и на детской площадке одного из сел Шадринского района открыто демонстрировал свои половые органы мальчикам и девочкам 2003-2010 годов рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

О произошедшем дети рассказали своим родителем, которые впоследствии обратились в правоохранительные органы. На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.