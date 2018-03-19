Порошенко пригрозил Крыму, что регион будет выбирать только президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко объявил выборы президента России в Крыму "фальсификацией", передает корреспондент Накануне.RU. По его мнению, жителям Крыма якобы угрожали и оказывали огромное давление. Никаких доказательств этого, разумеется, представлено не было.

Также Порошенко угрожающе заявил, что "единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины".

Отметим, что накануне выборов еще один украинский телеканал "СТБ" показал карту Украины без Крыма. После этого последовали извинения канала и заверения в том, что "Крым - это Украина". До этого украинский "Первый" телеканал также показал карту Украины без российского полуострова.

По предварительным данным, в Крыму и Севастополе на выборах президента России Владимира Путина поддержали более 90% крымчан при явке более 70%.