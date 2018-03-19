В Екатеринбурге задержали разбойников, напавших на ломбард с монтировкой

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на ломбард. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем 15 марта в дежурную часть отдела полиции №15 поступил сигнал о нападении на ломбард по проспекту Космонавтов, 45. На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и городского управления МВД. Эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых было орудие преступления – монтировка.

"В ходе следствия было установлено, что трое неизвестных, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и монтировку, вошли в помещение ломбарда, нанесли телесные повреждения охраннику, пытались разбить витрины с целью хищения драгоценностей на сумму порядка 750 тысяч рублей. Однако охранник, несмотря на полученные травмы, сумел спугнуть злоумышленников, выбежав на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих. Трое нападавших скрылись на имевшемся у них автомобиле. Пострадавшего работника ломбарда бригада медиков "скорой помощи" доставила в больницу", - рассказали в МВД.

Очень скоро сотрудники отделения по борьбе с грабежами и разбойными нападениями уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу вышли на след подозреваемых и уже на следующий день, 16 марта, задержали всех троих злоумышленников. Те дали признательные показания, и после их допроса была установлена полная картина преступления.

"Как выяснилось, 6 марта этого года один из подозреваемых - мужчина 1990 года рождения - освободился из колонии в Краснотурьинске, где отбывал очередной срок. Всего же в местах лишения свободы он провел порядка 10 лет. На свободе его встретил 29-летний двоюродный брат и еще один знакомый. Приятели заранее подготовились к встрече: арендовали в Екатеринбурге квартиру и автомобиль, на котором приехали забирать освободившегося.Стоит отметить, что все задержанные также были ранее судимы и отбывали наказания за совершение преступлений имущественного характера. В ходе допроса подозреваемые рассказали, что при встрече они устроили застолье, в процессе которого ими пришла в голову идея налета на ломбард. Злоумышленники рассчитывали завладеть крупной суммой и затем уехать жить в северные регионы страны", - отметили в полиции.

Против задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой". До решения суда подозреваемые будут находиться под стражей. Сыщики проверяют их на причастность к совершению иных преступлений на территории уральской столицы.