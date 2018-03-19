Итоги голосования на выборах президента отменены на пяти участках

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках, сообщает телеграм-канал Центризбиркома.

По ее словам, на участке 1126 в Махачкале результаты голосования признаны недействительными, завершается проверка информации по участкам 1284 (Касумкент) и 380 (Дагестанские Огни).

Кроме того, подтвердился факт вброса в Тюмени, на участок 2239: результаты голосования там будут признаны недействительными.

В Кемеровской области результаты голосования признаны недействительными на двух участках: 509 (Междуреченск) и 766 (Новокузнецк).

Во всех случаях правоохранительные органы продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что на участке №1480 в Люберцах был зафиксирован вброс бюллетеней, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии. При этом голосование на данном участке не прерывалось. Позже территориальный избирком аннулировал итоги выборов на этом участке.