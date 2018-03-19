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Екатеринбургскую телебашню пытались защитить через суд
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телебашня, световое шоу (2018) | Фото: vk.com/ekat_roof

В Арбитражный суд Свердловской области еще 12 марта поступило исковое заявление от Нины Диде признать сделку по передаче телебашни АО "Ледовая Арена" недействительной, однако ей в этом отказали, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Диде Н.В. обратилась в суд с исковым заявлением к правительству Свердловской области, министерству по управлению имуществом Свердловской области, АО "Ледовая арена" с требованием о признании сделки недействительной", - сообщается в картотеке дел суда.

16 марта суд отказался принимать исковое заявление.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.

Отметим, что в Екатеринбургском государственном цирке не продают билеты на 24 марта. По неподтвержденной информации, именно на этот день назначен снос объекта.

Другие новости по темам: арбитражный суд, Екатеринбург, АО "ледовая арена!", иск
19.03.2018 12:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:32 Екб


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Екатеринбургскую телебашню пытались защитить через суд
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