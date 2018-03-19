В "Большой двадцатке" отказались регулировать криптовалюты

В "Большой двадцатке" отказались заниматься вопросами регулирования криптовалют. Глава контролирующей финансовую политику стран G-20 международной организации "Совет по финансовой стабильности" (FSB) Марк Карни считает, что в создании особой правовой базы нет необходимости, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, организация отклонила запрос сразу нескольких государств "Группы двадцати" на создание регуляторной правовой базы для рынка цифровых денег.

"Криптовалюты в настоящее время не представляют угрозы для глобальной финансовой стабильности", - выразил мнение Карни, добавив, что сектор "киберденег" все еще занимает менее 1% от мирового ВВП и не может серьезно влиять на действующую финансовую систему.

Свою позицию он изложил в письме руководителям Центральных банков и министрам финансов стран "Группы двадцати", которые соберутся на саммите в Буэнос-Айресе 19 и 20 марта.

По мнению FSB, целесообразнее будет пересмотреть существующие правила регулирования, а не разрабатывать новые.

Отмечается, что после заявления Карни произошел резкий рост большинства криптовалют. За последние несколько часов рынок подорожал практически на $40 миллиардов. В частности "биткоин" вновь преодолел отметку в $8 тыс.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты заявили о том, что криптовалютный бум в России пройден. Кроме того, было указано, что в стране разрабатывается "достаточно жесткий проект закона", регулирующий рынок цифровых денег.