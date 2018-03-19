В "Большой двадцатке" отказались регулировать криптовалюты

в этот день
19.03.18
12:46
В Екб.14:46
Путин не планирует конституционных реформ
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
На трассе Кургань-Тюмень ветер снес автобус в кювет. ФОТО
Главное
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 414

В "Большой двадцатке" отказались регулировать криптовалюты
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

цифровая экономика, доллар, криптовалюта, биткоин, валюта, евро (2018) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

В "Большой двадцатке" отказались заниматься вопросами регулирования криптовалют. Глава контролирующей финансовую политику стран G-20 международной организации "Совет по финансовой стабильности" (FSB) Марк Карни считает, что в создании особой правовой базы нет необходимости, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Читайте также:

По данным СМИ, организация отклонила запрос сразу нескольких государств "Группы двадцати" на создание регуляторной правовой базы для рынка цифровых денег.

"Криптовалюты в настоящее время не представляют угрозы для глобальной финансовой стабильности", - выразил мнение Карни, добавив, что сектор "киберденег" все еще занимает менее 1% от мирового ВВП и не может серьезно влиять на действующую финансовую систему.

Свою позицию он изложил в письме руководителям Центральных банков и министрам финансов стран "Группы двадцати", которые соберутся на саммите в Буэнос-Айресе 19 и 20 марта.

По мнению FSB, целесообразнее будет пересмотреть существующие правила регулирования, а не разрабатывать новые.

Отмечается, что после заявления Карни произошел резкий рост большинства криптовалют. За последние несколько часов рынок подорожал практически на $40 миллиардов. В частности "биткоин" вновь преодолел отметку в $8 тыс.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты заявили о том, что криптовалютный бум в России пройден. Кроме того, было указано, что в стране разрабатывается "достаточно жесткий проект закона", регулирующий рынок цифровых денег.

Другие новости по темам: G-20, группа двадцати, регулирование, криптовалюты
19.03.2018 11:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В "Большой двадцатке" отказались регулировать криптовалюты
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+