Глава тюменского избиркома обвинил сторонников Навального в провокации и пригрозил уголовным делом

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин обвинил сторонников штаба Навального в спланированной провокации против членов тюменских территориальных избирательных комиссий, в резкой форме отвергнув обвинения последних о переписывании протоколов в помещениях районных управ, - передает корреспондент "Накануне.RU".

Отметим, что ранее внесистемные оппозиционеры опубликовали видео из здания, где располагается Ленинская ТИК. На записи видно, что молодые люди врываются в кабинеты районной управы в которых, предположительно члены участковых комиссий, работают с какими-то документами. По версии сторонников опального политика на кадрах происходит фальсификация итоговых протоколов с тюменских участков.

Глава избиркома все обвинения отверг и напротив заявил о спланированной провокации.

"К сожалению группа товарищей организовала провокацию - умышленную и системную. Это представители, так называемого штаба Навального, у которых были направления от "одной" из кандидатов. Они вели себя некорректно, оскорбляли членов комиссий и нарушали действующее законодательство.... пытались обвинить в фальсификации, но в этом смысла никакого нет - все протоколы защищены кодом и изменить их уже не возможно просто технически", - поясняет случившееся Халин.

По словам главы избиркома в ситуации теперь будут разбираться правоохранительные органы. "В дальнейшем действиям этих людей будет дана соответствующая оценка компетентными органами и лица будут привлечены к ответственности", - уточнил Халин и назвал три фамилии провокаторов: Харитонов, Куниловский и Уваров.

При этом спикер напомнил, что санкции за подобные деяния предполагают уголовное преследование и лишения свободы до 5 лет. Уточнять, о какой статье уголовного кодекса может идти речь, он не стал.