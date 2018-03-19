СМИ сообщили о возможном отравлении Скрипаля через вентиляцию BMW

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляционную систему автомобиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Как сообщили телеканалу представители спецслужб, власти Британии полагают, что в ходе инцидента применялось порошкообразное отравляющее вещество, которое присутствовало в вентиляционной системе автомобиля BMW, принадлежащего Скрипалю.

По данным источников телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.

Ранее сообщалось, что британская полиция опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки. Правоохранители призвали откликнуться тех граждан, которые видели машину бывшего полковника российской разведки 4 марта на улицах Солсбери.

Напомним, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.