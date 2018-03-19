На Южном Урале условные сроки дали продавцам обуви за незаконное использование известных брендов

В Челябинской области Кунашакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей - они признаны виновными в незаконном использовании чужого товарного знака.

Бизнесмен и два продавца в Москве купили контрафактную обувь торговых марок "Адидас", "Рибок", "Найк" и "Нью Бэленс", которую продали в Кунашаке без согласия правообладателей товарных знаков, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате преступных действий соучастников правообладателям указанных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 млн рублей.

"Виновным назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому", - добавили в надзорном ведомстве.