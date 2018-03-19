Грудинин одержал победу на выборах президента в двух селах на Алтае

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин смог обойти Владимира Путина по количеству голосов в двух селах республики Алтай.

Как свидетельствуют результаты обработки протоколов участковых избирательных комиссий в ГАС "Выборы", в селе Ело Онгудайского района Грудинина поддержали 48,20% избирателей (214 человек), а Путина - 46,62% (207). Всего на участке признан действительным 441 избирательный бюллетень. При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил в этом селе поддержку 1,8% избирателей (8), Ксения Собчак - 1,35% (6), а Григорий Явлинский - 1,13% (5). За Сергея Бабурина проголосовал один житель села, Борис Титов и Максим Сурайкин вообще не получили поддержки.

А в селе Мариинск Шебалинского района Грудинин получил 44,59% голосов избирателей (33 человека). Путина там поддержали 40,54% избирателей - 30 человек. Всего на участке признаны действительными 74 избирательных бюллетеня. Жириновский получил 9,46% голосов (7), Собчак 4,05% (3), Бабурин - 1,35% (1). Сурайкин, Титов и Явлинский не получили поддержки жителей этого села.

Как передает "Интерфакс", при этом в целом по региону, по предварительным данным, Путин получил поддержку 70,62% избирателей, Грудинин - 20,66%. Жириновский расположился на третьем месте с 5,22% голосов. Менее 1% получили Собчак, Явлинский, Бабурин, Сурайкин и Титов. Явка избирателей в республике Алтай, по предварительным данным, составила 64,81%.

Напомним, Павел Грудинин уже назвал прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве".