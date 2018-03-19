В Тюменской области из-за фальсификаций аннулированы выборы на двух участках

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин заявил об обнаружении фактов и признаков фальсификации сразу на двух избирательных участках на прошедших накануне выборах президента страны, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, на УИК №2239 в тюменской гимназии №12 и УИК №1845 в тобольской школе №19 был официально зафиксирован вброс бюллетеней в урну для голосования со стороны членов комиссии. По словам главы регионального избиркома, результаты на этих участках будут аннулированы полностью в первом случае и частично во втором.

"После подробного изучения видеозаписи и совещания было принято решение не учитывать все бюллетени на данном участке", - заявил он и уточнил, что речь только на тюменском участке идет о тысяче человек.

Отметим, что видео момента совершения неправомерных действий попало в интернет. Отвечая на вопрос, за кого из кандидатов был сделан вброс, Халин ответил, что пока такой информации у него нет. Что касается Тобольска, то там не признают бюллетени только в одной из двух урн, в которую председателем комиссии было вброшено четыре голоса.

"Это человеческий фактор, он субъективный, но очень неприятный. Жизнь продолжается, и на результат голосования в области это не сказалось", - резюмировал глава тюменского избиркома и добавил, что сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Напомним, в Тюменской области самовыдвиженец Владимир Путин получил поддержку 79,87% избирателей (639 тыс. 828 голосов). На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом в 8,33% (66 тыс. 767 голосов). Третье место – у председателя ЛДПР Владимира Жириновского, его поддержали 7,4% голосовавших (59 тыс. 279 человек). Явка составила 74,85%. В целом по России Владимир Путин получил рекордные 76,6% голосов. Таковы данные ЦИК после подсчета 99,84% бюллетеней.