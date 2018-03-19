В Москве завершили реставрацию золотой звезды с Центрального павильона ВДНХ

в этот день
19.03.18
12:49
В Екб.14:49
Путин не планирует конституционных реформ
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
На трассе Кургань-Тюмень ветер снес автобус в кювет. ФОТО
Главное
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 416



Новости
19.03.2018 11:24 Мск (13:24 Екб)
общество | Центральный ФО
В Москве завершили реставрацию золотой звезды с Центрального павильона ВДНХ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

В Москве завершилась реставрация золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона ВДНХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Сегодня, 19 марта, после трех с половиной месяцев работы с объекту снимут строительные леса. Отмечается, что конструкцию, украшающую Центральный павильон выставки, не обновляли более 60 лет.

Звезда и ее основание имеют высоту восемь метров, а шпиль — 31 метр. И шпиль, и звезда выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

"Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы. Был частично усилен несущий каркас. Финальным и едва ли не самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здание Центрального павильона Выставки достижений народного хозяйства было построено в 1950–1954 годах по проекту архитектора Юрия Щуко. Центральный павильон ВДНХ признан объектом культурного наследия федерального значения.

Другие новости по темам: ВДНХ, Москва, реставрация, звезда
19.03.2018 11:24 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Москве завершили реставрацию золотой звезды с Центрального павильона ВДНХ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+