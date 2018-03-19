В Москве завершили реставрацию золотой звезды с Центрального павильона ВДНХ

В Москве завершилась реставрация золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона ВДНХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Сегодня, 19 марта, после трех с половиной месяцев работы с объекту снимут строительные леса. Отмечается, что конструкцию, украшающую Центральный павильон выставки, не обновляли более 60 лет.

Звезда и ее основание имеют высоту восемь метров, а шпиль — 31 метр. И шпиль, и звезда выполнены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

"Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы. Был частично усилен несущий каркас. Финальным и едва ли не самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здание Центрального павильона Выставки достижений народного хозяйства было построено в 1950–1954 годах по проекту архитектора Юрия Щуко. Центральный павильон ВДНХ признан объектом культурного наследия федерального значения.