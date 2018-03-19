"Ариант" исполнил предупреждение УФАС о запрете использовать наименование "Champagne"

ООО "Центр Пищевой Индустрии – Ариант" исполнило предупреждение УФАС о прекращении использования наименования "Champagne" при производстве шампанского "Russian Champagne", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компания внесла в Федеральный реестр алкогольной продукции информацию о том, что с 5 марта ООО "ЦПИ – Ариант" прекращено использование дизайна этикетки с надписью "RUSSIAN CHAMPAGNE".

Напомним, в УФАС обратился гендиректор Межпрофессионального комитета вин Винсана Перрэна по факту совершения недобросовестных конкурентных действий. В ходе проведения XXII сессии Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам Российской Федерацией принято обязательство не использовать, в том числе наименование "Champagne" в латинице.

Однако "Ариант" это наименование использовал при производстве шампанских вин.

УФАС направило "Ариант" предупреждение об исключении из наименования российского игристого вина "Russian Champagne" указанного наименования.