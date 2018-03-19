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от издателя  |  комментариев: 15


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Итоговая явка на выборах на Ямале превысила 91%. Путина поддержали почти 292 тысячи ямальцев
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выборы президента, избирком Югры, подсчет голосов (2018) | Фото: Избирком Югры

В избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась пресс-конференция по предварительным итогам голосования на выборах президента России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.
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Участие в выборах на Ямале приняли 340 тыс. 791 избиратель или 91,90% от числа избирателей, включенных в списки.

Активнее всего голосовали жители сельских территорий: от 98,82% до 90,69%. Лидирует Надымский район с самым высоким показателем - 98,82%. В Красноселькупском и Шурышкарском районах - 97,57% и 96,88% избирателей соответственно. Чуть более 95% - в Приуральском и Ямальском районах, в Пуровском районе - 92,51% и Тазовском районе - 90,69%.

Среди городских жителей наибольшую активность проявили избиратели Муравленко (93,76%) и Нового Уренгоя (92,31%). Далее – Лабытнанги (89,37%), Ноябрьск (88,64%), Салехард (84,71%) и Губкинский (84,28%).

Владимира Путина поддержали 291 тыс. 409 избирателей или 85,54% ямальцев. За Павла Грудинина проголосовало 19 тыс. 488 избирателей или 5,72%. Кандидат Владимир Жириновский получил 19 тыс. 409 голосов, что составило 5,70%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1%. За Ксению Собчак проголосовали 2 тыс. 394 избирателя или 0,70% от общего количества. Максиму Сурайкину избиратели отдали 1 тыс. 794 голоса или 0,53%. Григорию Явлинскому - 1 тыс. 367 или 0,4%. Борису Титову – 1 154 или 0,34%. Кандидату Сергею Бабурину отдано 1 тыс. 52 голоса избирателей, что составило 0,31 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Подведя предварительные итоги голосования, председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт поблагодарил всех участников избирательного процесса за оказанную помощь, организацию выборов, а избирателей – за активность.

В пресс-конференции председателя ИК ЯНАО также приняли участие эксперт Ассоциации "Гражданский контроль" Вячеслав Ситник и Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, которые дали достаточно высокую оценку уровню организации выборов на Ямале.

Отметим, что одной из неожиданностей дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года стало существенное снижение явки в Чеченской республике. За два часа до конца голосования явка на Ямале была выше чеченской, которая считается "эталонной"

В 2012 г. итоговая явка на Ямале составила 93,34%, тогда как в Чечне она была 99,61 %, таким образом, арктический регион УрФО, возглавляемый Дмитрием Кобылкиным, имеет шансы забрать у кавказского субъекта во главе с Рамзаном Кадыровым пальму первенства по этому показателю.

В прошлую президентскую избирательную кампанию на Ямале Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей (283 тыс. 300 человек). Второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%. Михаил Прохоров, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, набрал 2,33%. На последнем месте оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов с результатом 1,49%.

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19.03.2018 11:46 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
13:46 Екб


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Итоговая явка на выборах на Ямале превысила 91%. Путина поддержали почти 292 тысячи ямальцев
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