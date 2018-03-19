Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ

Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

ЦИК в прямом эфире проводит брифинг по итогам президентских выборов в России. Отмечается, что итоги являются предварительными. Центризбирком в течение десяти дней подведет официальные окончательные итоги, заявила Памфилова.

Второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов). Далее следуют лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Сергей Бабурин, по предварительным данным, замыкает список.

Явка избирателей на выборах президента РФ составила 67,47%, или 73,36 млн человек.

Напомним, на выборах главы РФ 4 марта 2012 года было отдано 71,7 млн голосов. Явка избирателей по стране составила 65,3 %. Самой высокой явкой отличилась Чеченская республика (почти 100%), а самой низкой Владимирская область (чуть больше половины населения).

Владимир Путин в 2012 году, выдвигавшийся на выборы от партии "Единая Россия", получил 63.60% (45, 6 млн голосов). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на прошлых выборах получил 6.22% (4,4 млн голосов).