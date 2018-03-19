Жириновский получил на выборах президента один из худших результатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, занял третье место на выборах президента, получив 5,66% голосов. Как передает корреспондент Накануне.RU, этот результат может стать одним из худших для ЛДПР на президентских выборах.

Напомним, что Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах. В 1991 он получил 7,81 %, в 1996 — 5,78%, в 2000 — 2,7%, 2008 — 9,35%; 2012 — 6,22%. Впрочем, подсчет голосов еще не закончен и не исключено, что ЛДПР покажет более высокий результат.

Характерно, что сам Владимир Жириновский не скрывает своего недовольства результатом. Он отказался выступать на "Ночи выборов", хотя и посетил это мероприятие.

"Я оцениваю состоявшиеся выборы так же отрицательно, как и все последние за 30 лет. Нет равных условий для всех кандидатов", - процитировало его ТАСС. Он также отметил, такие результаты никого не радуют.

Отметим, Жириновский предсказал отмену выборов в России.