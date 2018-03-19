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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
19.03.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
политика | В России
Жириновский получил на выборах президента один из худших результатов
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Жириновский, Собчак, передача, дебаты, вода, стакан, плескается, лицо (2018) | Фото: tvc.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по предварительным данным, занял третье место на выборах президента, получив 5,66% голосов. Как передает корреспондент Накануне.RU, этот результат может стать одним из худших для ЛДПР на президентских выборах.

Напомним, что Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах. В 1991 он получил 7,81 %, в 1996 — 5,78%, в 2000 — 2,7%, 2008 — 9,35%; 2012 — 6,22%. Впрочем, подсчет голосов еще не закончен и не исключено, что ЛДПР покажет более высокий результат.

Характерно, что сам Владимир Жириновский не скрывает своего недовольства результатом. Он отказался выступать на "Ночи выборов", хотя и посетил это мероприятие.

"Я оцениваю состоявшиеся выборы так же отрицательно, как и все последние за 30 лет. Нет равных условий для всех кандидатов", - процитировало его ТАСС. Он также отметил, такие результаты никого не радуют.

Отметим, Жириновский предсказал отмену выборов в России.

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19.03.2018 11:00 Мск | Иван Зуев
13:00 Екб


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Жириновский получил на выборах президента один из худших результатов
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