На Южном Урале виновнику смертельного ДТП со "скорой" дали 2 года в колонии-поселении

26-летнего жителя Магнитогорска признали виновным в аварии, в результате которой погиб водитель "скорой.

ДТП произошло 3 мая прошлого года на 54 км трассы "Магнитогорск - Кизильское - Сибай - Башкортостан", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Нарушитель на "Камазе", лишенный до этого прав, превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в машину "скорой помощи".

В результате столкновения водитель "скорой" погиб на месте, травмы получили два пассажира.

"Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года", - сообщили в надзорном ведомстве.