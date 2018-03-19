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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
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от издателя  |  комментариев: 15


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СКР не будет возбуждать дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана
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уголовное дело (2013) | Фото:

В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Татарстану, в ходе проверки было установлено, что смерть 52-летней Шишмаревой, которой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, не носит криминального характера.

"Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы. Согласно пояснениям родственников, в последнее время подозреваемая находилась в угнетенном состоянии, при этом в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала, который она потребляла", - уточнили в ведомстве.

Таким образом следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, Елена Шишмарева находилась под домашним арестом и проходила по делу о хищении бюджетных средств. После ее гибели министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин был освобожден от занимаемой должности.

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19.03.2018 10:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 12:20 Мск
Министр здравоохранения Татарстана снят с должности

Ранее 08.02.2018 12:22 Мск
В минздраве Татарстана подтвердили смерть замминистра Елены Шишмаревой, находившейся под следствием








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СКР не будет возбуждать дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана
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