СКР не будет возбуждать дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана

В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Татарстану, в ходе проверки было установлено, что смерть 52-летней Шишмаревой, которой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, не носит криминального характера.

"Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы. Согласно пояснениям родственников, в последнее время подозреваемая находилась в угнетенном состоянии, при этом в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала, который она потребляла", - уточнили в ведомстве.

Таким образом следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, Елена Шишмарева находилась под домашним арестом и проходила по делу о хищении бюджетных средств. После ее гибели министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин был освобожден от занимаемой должности.