В Екатеринбурге осудили группу налетчиков, которые совершили кражи на несколько миллионов

Суд вынес приговор группе налетчиков, которые совершали кражи в ювелирных магазинах и на складах на территории Свердловской области и Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала.

В 2015 году у главного обвиняемого возникла идея о краже. Мужчина покупал скотч, перчатки, пистолет, травматические патроны и наблюдал за объектами преступлений. Также он вел учет всего похищенного, а его подельник, в свою очередь, подыскивал соучастников преступлений.

Первое нападение они совершили в сентябре 2015 года на ювелирный магазин, был украден товар на 6 млн руб. В процессе кражи обвиняемые связали сотрудниц магазина.

В этом же году главный злоумышленник привлек в свою преступную группу еще одного соучастника - дежурного отдела полиции. Следующее нападение они совершили на складе компьютерной техники ООО "Айом", где похитили товар на 1 млн руб.

В 2016 году злоумышленники по той же схеме обокрали ювелирный магазин в Перми на сумму более 2 млн руб.

Последним их преступлением стало нападение на сотрудника одного из банков в Доме культуры "Химмаш".

"Сотрудники полиции установили, что 61-летний участник группы имел прозвище "Дед", он порядка 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы, на его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах нашей страны. План по изобличению злоумышленников утверждал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, он же лично координировал спецоперацию по их задержанию. Вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями полковника полиции Натига Байрамова", прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд приговорил всех преступников к лишению свободы от 9 до 16 лет. Каждый участник группировки получил срок в зависимости от степени и роли участия в преступлениях.