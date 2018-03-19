В Югре один бомж сжег другого из-за пьянства и курения в подъезде

В Нижневартовске конфликт бомжей закончился смертью одного из них, передает корреспондент Накануне.RU.

13 марта пьяный 36-летний бомж спал на лестничной площадке девятого этажа одного из домов по улице Спортивная. Шум заставил его подняться на 11 этаж. Там он увидел другого бомжа, который выпивал и курил. Югорчанин указал земляку на неподобающее поведение, а позже в ходе ссоры поджег оппонента. Тот умер от ожогов тела и дыхательных путей.

Преступник сбежал. О найденном в подъезде теле сообщили в полицию. Вскоре поджигатель был найден. Возбуждено уголовное дело. Вартовчанну предъявлено обвинение, он арестован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.