Жители Волгоградской области высказались за смену часового пояса

В Волгоградской области 18 марта вместе с выборами президента состоялся референдум об изменении часового пояса. Сейчас регион живет по тому же времени, что и Москва.

Как следует из данных на сайте ЦИК , за переход Волгоградской области на местное время и перевод стрелок на час вперед проголосовали 58,82% избирателей. За то, чтобы регион остался в московском часовом поясе, высказались 40,16% избирателей.

Явка на референдум составила 66,38%.

Референдум об исчислении времени в Волгоградской области был объявлен по инициативе Общественной палаты региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан.

Ранее два других соседних с Волгоградской областью региона - Саратовская область и Астраханская - уже перевели свои стрелки на час вперед по отношению к Москве.