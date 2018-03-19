В КПРФ грозят опротестовать результаты выборов

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя заявила, что у партии есть все основания опротестовать результаты выборов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, депутат уверена, что областные и территориальные избирательные комиссии нарушили закон о выборах, разместив на избирательных участках информацию о якобы несуществующих счетах Грудинина.

"В роли нарушителя выступили областные и территориальные избирательные комиссии - не больше, не меньше, "украсившие" информационные плакаты "дополнительной информацией" о доходах Грудинина", - цитирует депутата пресс-служба КПРФ.

По ее словам, в территориальной избирательной комиссии московского района "Орехово-Борисово Северное" не смогли предъявить подписанное решение о внесение данных о счетах Грудинина в информационный стенд.

Вера Ганзя отметила, что вина за неразбериху со счетами Грудинина лежит именно на ЦИКе и провластных средствах массовой информации.

"Выборы состоялись, но у нас есть все основания опротестовать результаты выборов," - делает вывод депутат Государственной думы Вера Ганзя.

По словам депутата, избирательная кампания велась исключительно грязными методами – все кандидаты-спойлеры объединялись с властью и "били" только по Павлу Грудинину - кандидату от КПРФ. Коммунисты направили жалобу на информационные стенды, которые висели на избирательных участках.