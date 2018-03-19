В Кургане в усиленном режиме дорожники очищают от снега городские улицы

Минувшей ночью в Кургане бушевал порывистый ветер и шел мокрый снег, в результате непогоды городские улицы оказались заметены - перед дорожно-коммунальными службами была поставлена задача как можно быстрее привести городские магистрали, тротуары и дворы в порядок.

Ночью 19 марта с территории города на снежную свалку вывезено 1 тыс. 900 тонн снега, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Опасные участки проезжих частей обрабатывались песко-соляной смесью. Сейчас работники предприятия продолжают уборку в ручном режиме.

На 19 марта сформированы четыре колонны из снегоуборочных машин, которые осуществляют подметание и уборку снега с проезжих частей. Чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно проехать по городским улицам, её сопровождают три наряда ГИБДД. Особый акцент при уборке снега уделяется очистке заездных карманов вблизи остановочных комплексов.