"ВАЗ практически "смяло в гармошку": на Среднем Урале из-за сильного ветра произошло смертельное ДТП

На Среднем Урале два человека погибли в столкновении легковушки с автобусом. Авария случилась сегодня утром.

"МЧС не случайно объявило штормовое предупреждение на территории Свердловской области: во многих районах сильная пурга и шквалистый порывистый ветер. Все эти природные катаклизмы не просто не радуют граждан, но и становятся порой причиной серьезных ЧП. Одно из таких произошло сегодня рано утром в районе 146 км федеральной трассы "Екатеринбург - Тюмень". Тревожное сообщение поступило в дежурную часть ОВД Камышлова в 9 часов 44 минуты по местному времени. Автомашину ВАЗ-2114 на ровной чищеной дороге выбросило на полосу встречного движения. С большой долей вероятности можно предположить, что это произошло из-за шквалистого ветра. В результате машина попала под пассажирский рейсовый автобус "Хендай", следовавшего по маршруту 713 "деревня Бутка (это родина первого президента) - Екатеринбург". В результате мощного удара ВАЗ практически "смяло в гармошку". От несовместимых с жизнью травм погибли мужчина 1961 года рождения и женщина 1968 года рождения, находившиеся в салоне ВАЗа", - рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в автобусе находились 12 пассажиров и водитель, среди пассажиров был один ребенок - мальчик 2005 года рождения.

"На момент подготовки этой новости, к счастью, никто не обратился за медпомощью, пострадавших нет. От удара автобус выбросило на площадку, на которой стоит дорожная спецтехника, при помощи которой чистят трассу, туда же выбросило и сам пострадавший ВАЗ-2114. Трассу поврежденные транспортные средства не перегородили, тем не менее, движение на этом участке дороги затруднено из-за сильной пурги и слабой видимости. По предварительным данным, погибший мужчина много лет работал инструктором в ДОСААФе. Задние колеса его автомобиля имели летнюю резину, а на передних имелись шипы, но от шквалистого ветра это, к сожалению, не спасло на ровной чищеной дороге", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что пассажиры были пересажены на другой автобус, следовавший из Тюмени в Екатеринбург.

"Людей отправили по назначению. На месте ЧП работают наряды ГИБДД и усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника отдела Сергея Черевко. Более подробные и точные обстоятельства аварии полиция сейчас уточняет. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция назначила необходимые автотехнические экспертизы", - добавил Валерий Горелых.