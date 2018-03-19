Нарусова предложила приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что в ближайшее время намерена выступить с законодательной инициативой, в которой предложит приравнять оправдание Сталина к оправданию нацизма.

Об этом Нарусова заявила в воскресенье, приехав в предвыборный штаб своей дочери кандидата в президенты России Ксении Собчак, передает РИА Новости.

"После того, к чему нас призывал Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой - оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма", - сказала Нарусова журналистам.

Она отметила, что на этих выборах два человека были "откровенными сталинистами", призывали вернуться в Советский Союз.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что "излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию".