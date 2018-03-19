Председатель избиркома Югры назвал прошедшие выборы "беспрецедентно открытыми и прозрачными"

Выборы президента РФ в Югре состоялись. Свое конституционное право реализовали 788 тыс. 847 югорчан, что составляет 69,74% от числа избирателей. Такие данные озвучил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Активнее всего голосовали жители сельских районов - Нефтеюганского – 88,60%, Белоярского – 87,39% и Нижневартовского – 84,18%. Среди городских округов лидером явки стали Ханты-Мансийск – 80,02%, Югорск – 79,55% и Покачи – 73,07%.

По данным на 19 марта, Владимира Путина поддержали 601 тыс. 306 человек (76,23%), за Павла Грудинина голоса отдали 94 тыс. 796 югорчан (12,02%), за Владимира Жириновского проголосовали 53 тыс. 580 граждан (6,79%). Выбор в пользу Ксении Собчак сделали 10 тыс. 886 избирателей (1,38%), за Григория Явлинского проголосовали 5 тыс. 62 человека (0,64%), за Бориса Титова – 4 тыс. 368 избирателей (0,55%), за Максима Сурайкина – 4 тыс. 98 югорчан (0,52%), за Сергея Бабурина – 3 тыс. 920 человек (0,50%).

Глава окружного избиркома Денис Корнеев назвал процедуру голосования и подсчета голосов на выборах президента "беспрецедентно открытой и прозрачной". На избирательных участках работали более 3 тыс. общественных наблюдателей, а также наблюдатели - представители кандидатов и политических партий. Велось видеонаблюдение с трансляцией в сеть. Число жалоб было невелико: три жалобы поступили в окружной избирком, 12 в территориальные избирательные комиссии и 66 жалоб было рассмотрено участковыми избирательными комиссиями. По результатам их рассмотрения, нарушений не выявлено.

"При таком повышенном внимании к процедуре голосования, ее открытости и прозрачности, такой минимальный процент жалоб является показателем того, что процедура голосования прошла легитимно", - подчеркнул Денис Корнеев.

В настоящее время территориальные избирательные комиссии Югры подводят итоги в городских округах и сельских районах автономного округа. Официальные итоги голосования по Ханты-Мансийскому автономному округу будут подведены 20 марта на заседании Избирательной комиссии Югры.

Напомним, в 2012 г. за президента проголосовали 64,04% югорчан, на выборы пришли порядка 774 тыс. человек.

Владимир Путин получил голоса 469,8 тыс. югорчан - 66,41% избирателей. Второе место было у Зюганова - 13,8%. На третьем с результатом 8,11% - оказался Владимир Жириновский. Михаил Прохоров, избиравшийся как самовыдвиженец, занял четвертое место, набрав 7,14%, меньше всего голосов получил Сергей Миронов - 3,29%.