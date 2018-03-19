Крупная китайская компания заинтересовалась покупкой южноуральского зерна

Челябинск посетят представители крупной китайской компании по переработке зерна и производству лапши Jinsha Group. Делегация заинтересована в приобретении зерна, а также намерена обсудить инвестирование в южноуральские проекты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского экономического союза.

Представители компании познакомятся с агропромышленным потенциалом региона для приобретения пшеницы и другого зерна. Кроме того, делегация намерена рассмотреть и обговорить варианты инвестирования в проекты по переработки сельскохозяйственного сырья.

Запланированы: встреча с южноуральскими производителями зерна, а также визит в Агропромышленный парк "Гогино", на прилегающей территории к которому находится один из крупнейших в области элеваторов. Также планируется презентация проекта строительства Агро-логистического хаба в Карталах.