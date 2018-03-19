У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

У вертолета, на борту которого находились дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Из-за произошедшего пара была вынуждена вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По данным телеканала, инцидент произошел в четверг, 15 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Позже Иванка Трамп и Джаред Кушнер улетели в Нью-Йорк на коммерческом авиарейсе, передает РБК.

Отметим, Кушнер является главным советником президента США, Иванка - советником президента.

Ранее сообщалось, что старший сын американского президента Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой.