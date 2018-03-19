Пытавшийся сжечь автомобиль полицейского югорчанин попал под "уголовку"

Возбуждено уголовное дело из-за попытки сжечь автомобиль полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

Напомним, 14 марта полицейский прибыл в поселок Аган, чтобы допросить работника местной школы. Когда он был в здании, ему сообщили, что неизвестный пытается сжечь его машину. Под машину положили канистру с бензином. Очевидцы сбили пламя, однако на водительской двери осталась копоть.

Вскоре установили виновника происшествия, 37-летнего местного жителя. Известно, что участковый ранее составлял на подозреваемого административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Кроме того, югорчанин ранее попал под "уголовку": его подозревают в избиении бывшей жены. Следствие не исключает, что поджог – попытка отомстить сотруднику полиции.