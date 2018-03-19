Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента и пригласил его в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", - говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте белорусского президента.

"Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил Лукашенко.

Также он пожелал Путину "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России".

Напомним, количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Путина, превысило 56 млн человек - и это самый высокий результат на президентских выборах в истории России.