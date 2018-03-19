В Екатеринбурге на этой неделе назовут проект-победитель по благоустройству

В Екатеринбурге за приоритетные проекты благоустройства высказались почти 875 тыс. горожан. Напомним, рейтинговое голосование в рамках формирования комфортной городской среды прошло 18 марта, вместе с выборами президента РФ, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Люди действительно поверили, что судьба их городов в их руках, и активно продемонстрировали свою готовность сообща сделать их еще более красивыми и уютными", – говорят общественники.

Горожане могут проголосовать за три из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра. Как уже сообщал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, окончательные итоги голосования в муниципалитетах будут подведены к 22 марта.

"Приступить к непосредственной реализации проектов мы планируем не позднее июня 2018 года. И я с уверенностью могу сказать, что те проекты, за которые уральцы отдали свои голоса, будут выполнены на самом достойном уровне. Для этого есть все необходимые ресурсы. И главный из них – наши неравнодушные люди", – подчеркнул министр.

Как ранее писало Накануне.RU, большая часть людей выбирала проекты, которые расположены рядом с их домами.