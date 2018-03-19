Жириновский предсказал отмену выборов президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после прошедших накануне президентских выборов сравнил политическую ситуацию в РФ с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин "теперь будет пожизненно".

Жириновский заявил, что эти президентские выборы могут стать последними в России. Об этом он сообщил "Интерфаксу".



"Будет Госсовет - коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, - человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля", - считает политик.

На вопрос о том, будет ли Жириновский вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, глава ЛДПР ответил, что не знает. "Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное", - подчеркнул он.

Как сообщает ЦИК, действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах по итогам подсчета 99,81% бюллетеней. За Путина проголосовали 76,67% избирателей. Следом идет выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (11,79%), на третьем месте - Владимир Жириновский (5,66%).

На выборах в 2012 году лидер ЛДПР набрал 6.22% (4 458 103 голосов). Владимир Путин, выдвигавшийся от "Единой России" - 63.60% (45 602 075 голосов).