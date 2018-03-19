В Курганской области и на Южном Урале ограничено движение для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов

19.03.2018 09:23 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

11:23 Екб





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В Курганской области и на Южном Урале ограничено движение для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов