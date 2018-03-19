В Курганской области и на Южном Урале ограничено движение для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов

В связи с опасными погодными условиями на федеральных автомобильных дорогах Курганской и Челябинской областей с 10.30 19 марта введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.
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Дорожными организациями совместно с органами ГИБДД проводятся распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог, а также расчистка стоянок и площадок отдыха.
Ориентировочное время окончания ограничения движения - 20.00 19 марта.