В "Облкоммунэнерго" подвели итоги работы в день выборов на Среднем Урале

Энергетики компании "Облкоммунэнерго" проинформировали граждан Свердловской области о том, что отключений в сетях на избирательных участках в день голосования не было, сообщили Накануне.RU в АО "Облкоммунэнерго".

"Отключений в сетях не было, хотя мы, конечно, получали сообщения метеорологов о сильных снегопадах и были к ним готовы. К счастью, стихия в день выборов не вмешалась. Утром 18 марта был зарегистрирован лишь сбой работы оборудования в школе №5 Нижнего Тагила, где размещается избирательный участок. В 7.45 там вышел из строя автоматический выключатель на школьном электрощите. Дежурные электрики образовательного учреждения быстро заменили неисправный "автомат". К открытию УИК электроснабжение было восстановлено. Ни в одной из территорий резервные генераторы задействовать не пришлось", – рассказал заместитель главного инженера АО "Облкоммунэнерго" по электротехнической части Владимир Шептаев.

Отметим, что в зоне ответственности компании находилось более 500 избирательных участков, накануне выборов президента РФ энергетики провели необходимые мероприятия по обслуживанию всех участков. 18 марта специалисты "Облкоммунэнерго" работали в усиленном режиме до закрытия избирательных участков.