На Южном Урале несколько часов был частично обесточен Михеевский ГОК

В Челябинской области был частично обесточен Михеевский горно-обогатительный комбинат. Через 2,5 часа электроснабжение было восстановлено, сообщили накануне в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

"19 марта в 3.11 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ "Обогатительная – Михеевский ГОК" (АО "Михеевский ГОК"). Прекращено электроснабжение части предприятия АО "Михеевский ГОК" мощностью около 96 МВт", - говорится в сообщении.

На газопоршневой электростанции ГОКа (производственное подразделение ООО "ГазЭнерго") отключились 22 газопоршневые установки (по 4 МВт). В результате станция снизила нагрузку с 86 МВт до нуля без потери собственных нужд (по информации персонала АО "Михеевский ГОК", ГПЭС работала изолированно от ЕЭС России).

В 5.44 электроснабжение на Михеевском ГОК восстановлено. Информация о нарушении технологических процессов не поступала