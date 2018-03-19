В Свердловский арбитраж подан иск о банкротстве "Корпорации развития"

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Заявление подала московская компания "Бруно финанс", ранее она заявляла о намерении обанкротить "КР", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документам суда, компания предъявила Корпорации долг в 66,9 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, "Бруно финанс" в апреле 2017 г. обратился в АС Москвы с заявлением о частичном процессуальном правопреемстве истца по делу о долге Корпорации за достройку ямальского моста: из общего долга перед "Мостостроем-12" в размере порядка 2 млрд руб. "Бруно финанс" просил выдать лист на 66,9 млн руб. Основание - ранее заключенное соглашение компании с "Мостостроем-12" об отступном. Суд в декабре 2017 г. одобрил уступку прав.

Напомним, что с заявлением о банкротстве "КР" также намерена обратиться тюменская компания "Корпорация Северо-Запад".