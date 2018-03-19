Елене Рохлиной отключили микрофон на "Ночи выборов"

Доверенному лицу кандидата от КПРФ Елене Рохлиной не дали закончить выступление на шоу "Ночь выборов".

Как передает корреспондент Накануне.RU, правозащитница сама поднялась на сцену в конце мероприятия, сразу после выступления астролога-нумеролога, и попросила дать ей слово.

"Мне интересно, из какой партии этот человек, она начинает сразу обниматься, чуть позже узнаем, кто это", - прокомментировала ведущая появление на сцене Рохлиной.

После объявления результатов экзит-пулов от Национального общественного мониторинга (НОМ) Рохлина сумела взять слово.

"Я хочу рассказать вам правду об этих выборах. Правда в том, что у нас в Можайском районе обзванивали бабушек и говорили им, что у них отнимут социальные льготы, если они не проголосуют за Путина. Правда в том, что у нас гораздо меньше людей приходило голосовать по открепительным талонам, а сейчас их очень много, потому что МФЦ не имеет права выдавать эти талоны, а оно выдало, для того, чтобы побольше людей пригнать на "карусели". Правда в том, что людей подвозили с утра. Это административный ресурс Путина, который он задействовал по полной программе", - говорила она.

- Елена, спасибо большое.

- Нет, очень много правды еще, КОИБы никто не может проверять. Кто за меня, поднимите руки.

Несколько рук в зале поднялось, однако Рохлиной отключили микрофон.

"Мы даем слово всем, спасибо вам, Елена. Говорить можно о чем угодно, но если ты доказал, только тогда это становится фактом", - прокомментировала ведущая и попросила у Рохлиной уже отключенный микрофон. Любопытно, что вслед за Рохлиной на сцену поднялся русскоязычный депутат Бундестага. Также характерно, что до Рохлиной на сцену самовольно ворвалась бывший координатор "Открытой России" Мария Баронова. Ей микрофон отключать не стали.

"Правду сказать не дали, отключили мне микрофон", - прокомментировала Рохлина свое выступление в "Фейсбуке".

Напомним, что "Ночь выборов" - мероприятие, которое часто связывают с Администрацией президента, на него собираются политологи, эксперты, политики и журналисты, чтобы обсудить ход выборов. Первая "Ночь выборов" прошла на выборах в Госдуму в сентябре 2017 года. Нынешнее шоу отличалось тем, что проходило под патронажем "Первого канала", доклады политологов заменили так называемыми "батлами" на ринге, а также танцами и выступлениями Вики Цыгановой, Стаса Михайлова и Сергея Мазаева.