Елене Рохлиной отключили микрофон на "Ночи выборов"

в этот день
19.03.18
11:11
В Екб.13:11
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
На трассе Кургань-Тюмень ветер снес автобус в кювет. ФОТО
"Чеченской явки" больше нет?
Главное
Путин не планирует конституционных реформ

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 363



Новости
19.03.2018 09:58 Мск (11:58 Екб)
политика | В России
Елене Рохлиной отключили микрофон на "Ночи выборов"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото:

Доверенному лицу кандидата от КПРФ Елене Рохлиной не дали закончить выступление на шоу "Ночь выборов".

Как передает корреспондент Накануне.RU, правозащитница сама поднялась на сцену в конце мероприятия, сразу после выступления астролога-нумеролога, и попросила дать ей слово.

(2018)|Фото:

"Мне интересно, из какой партии этот человек, она начинает сразу обниматься, чуть позже узнаем, кто это", - прокомментировала ведущая появление на сцене Рохлиной.

После объявления результатов экзит-пулов от Национального общественного мониторинга (НОМ) Рохлина сумела взять слово.

"Я хочу рассказать вам правду об этих выборах. Правда в том, что у нас в Можайском районе обзванивали бабушек и говорили им, что у них отнимут социальные льготы, если они не проголосуют за Путина. Правда в том, что у нас гораздо меньше людей приходило голосовать по открепительным талонам, а сейчас их очень много, потому что МФЦ не имеет права выдавать эти талоны, а оно выдало, для того, чтобы побольше людей пригнать на "карусели". Правда в том, что людей подвозили с утра. Это административный ресурс Путина, который он задействовал по полной программе", - говорила она.

- Елена, спасибо большое.

- Нет, очень много правды еще, КОИБы никто не может проверять. Кто за меня, поднимите руки.

(2018)|Фото:

Несколько рук в зале поднялось, однако Рохлиной отключили микрофон.

"Мы даем слово всем, спасибо вам, Елена. Говорить можно о чем угодно, но если ты доказал, только тогда это становится фактом", - прокомментировала ведущая и попросила у Рохлиной уже отключенный микрофон. Любопытно, что вслед за Рохлиной на сцену поднялся русскоязычный депутат Бундестага. Также характерно, что до Рохлиной на сцену самовольно ворвалась бывший координатор "Открытой России" Мария Баронова. Ей микрофон отключать не стали.

"Правду сказать не дали, отключили мне микрофон", - прокомментировала Рохлина свое выступление в "Фейсбуке".

(2018)|Фото:

Напомним, что "Ночь выборов" - мероприятие, которое часто связывают с Администрацией президента, на него собираются политологи, эксперты, политики и журналисты, чтобы обсудить ход выборов. Первая "Ночь выборов" прошла на выборах в Госдуму в сентябре 2017 года. Нынешнее шоу отличалось тем, что проходило под патронажем "Первого канала", доклады политологов заменили так называемыми "батлами" на ринге, а также танцами и выступлениями Вики Цыгановой, Стаса Михайлова и Сергея Мазаева.

Другие новости по темам: Рохлина, выборы-2018, выборы президента, Павел Грудинин, Ночь выборов
19.03.2018 09:58 Мск | Иван Зуев
11:58 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Елене Рохлиной отключили микрофон на "Ночи выборов"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+