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18.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
19.03.2018 09:17 Мск (11:17 Екб)
политика | За рубежом
Коррумпированные саудовские принцы вернули в казну более $100 млрд
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Задержанные саудовские принцы (2017) | Фото: www.dailymail.co.uk

Власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев. Об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман.
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"Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных принцев и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом", - заявил он.

Напомним, в ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали несколько сотен человек, в том числе - 11 принцев и четыре министра. Задержания прошли во время встречи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, на которую Мухаммед бин Салман пригласил сотни бывших и нынешних министров, бизнесменов и членов королевской семьи. Задержанных не стали отпускать и оставили под арестом в отеле.

Самым богатым из задержанных оказался племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $18,8 млрд. The Wall Street Journal писала, что за его освобождение власти потребовали от него $6 млрд, передает РБК.

Другие новости по темам: саудовская аравия, принцы, коррупция
19.03.2018 09:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.01.2018 15:15 Мск
Саудовских принцев-коррупционеров согласились отпустить за $100 млрд








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Коррумпированные саудовские принцы вернули в казну более $100 млрд
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