Коррумпированные саудовские принцы вернули в казну более $100 млрд

Власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев. Об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман.

"Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных принцев и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом", - заявил он.

Напомним, в ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали несколько сотен человек, в том числе - 11 принцев и четыре министра. Задержания прошли во время встречи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, на которую Мухаммед бин Салман пригласил сотни бывших и нынешних министров, бизнесменов и членов королевской семьи. Задержанных не стали отпускать и оставили под арестом в отеле.

Самым богатым из задержанных оказался племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $18,8 млрд. The Wall Street Journal писала, что за его освобождение власти потребовали от него $6 млрд, передает РБК.

