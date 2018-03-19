В Екатеринбурге сразу после выборов скончалась член участковой избирательной комиссии

В Екатеринбурге на 79-м году жизни скончалась член участковой избирательной комиссии №1439 (Кировский район) Валентина Хорошенина.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, произошло это поздним вечером 18 марта, уже после закрытия избирательного участка и подведения итогов голосования по выборам президента страны. Неожиданно женщина почувствовала острое недомогание, после чего ее на машине "скорой помощи" доставили в больницу, где она скончалась.

В областной избирательной комиссии выразили искренние соболезнования родным и близким Валентины Хорошениной. Там отметили, что она всегда ответственно и со всей серьезностью выполняла порученное ей дело.