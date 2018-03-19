Сильный ветер в Тюмени стал причиной задержки рейсов

Разбушевавшаяся в Тюменской области непогода скорректировала работу аэропорта. Несколько рейсов оказались задержаны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Рощино".

Рейс в Москву Домодедово должен был состояться в 6.45, однако самолет улетел в 9.07. В 11.00 завершилась посадка на самолет, следующий до Салехарда, который должен был отправиться в 7.00. Задержались рейсы до Новосибирска, Нового Уренгоя. Задерживается лайнер из Салехарда.

В пресс-службе тюменского аэропорта пояснили, что все задержки рейсов связаны с погодными условиями.

"Сильный боковой ветер, самолеты не могут сесть", - пояснили в "Рощино".

Напомним, что сегодня из-за непогоды на 174 км трассы Курган – Тюмень в кювет сдуло пассажирский автобус, задерживаются рейсы и в екатеринбургском аэропорту Кольцово.