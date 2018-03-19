В Зауралье задержали убийцу 55-летней женщины

В Зауралье задержали 31-летнего уроженца Тюменской области, он обвиняется в убийстве местной жительницы.

Мужчина был допрошен и дал признательные показания, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Ночью 14 марта мужчина распивал спиртное у ранее незнакомой ему женщины - в результате произошедшей словесной перепалки он стал душить хозяйку дома, после чего нанес резаную рану шеи взятым на месте происшествия ножом, от чего последняя скончалась.

"Тело женщины было обнаружено взволнованными родственниками, с которыми она перестала выходить на связь", - добавили в СК.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение.