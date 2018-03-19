"Владимир Путин – наш президент!". Дмитрий Кобылкин прокомментировал итоги выборов на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поблагодарил жителей арктического региона за активное участие в главных выборах страны. Напомним, в автономии кандидат Владимир Путин набрал 85,54% голосов, а явка в автономии за два часа до завершения голосования обгоняла чеченскую.

Кобылкин отметил, что на выборах ямальцы продемонстрировали сплочённость и веру в национального лидера и его курс развития.

"Земляки традиционно показали высокую гражданственность, сделали осознанный и ответственный выбор. Владимир Путин – наш президент!", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

"Я всегда говорил, что ямальцы – это настоящие крепкие люди, которые не ведутся на слова, а верят делам. Потому что сами – люди дела. Спасибо вам, земляки, за ответственность и честность, за понимание, что каждый голос важен и нужен, чтобы наш округ, наша страна продолжили движение вперёд", – подчеркнул губернатор ЯНАО.

По предварительным данным, 91,9% общего количества избирателей арктического региона вчера, 18 марта, пришли на избирательные участки. По этому показателю Ямал занял второе место среди всех 85-ти субъектов Федерации.

Согласно предварительным данным, лидерами по активности избирателей стали сельские районы автономного округа, но и города Ямала не отставали: ответственно подошли к выборам главы государства.

Напомним, в 2012 . на выборы президента пришли 93% ямальцев, Владимир Путин победил при поддержке 84,58% жителей региона.