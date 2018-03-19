Собчак обошла Жириновского на выборах президента в Петербурге

Участвовавшая в выборах президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак вышла на третье место по результатам голосования в Санкт-Петербурге, обогнав лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

На момент публикации материала, согласно данным на сайте ЦИК, в Петербурге Собчак набрала 4,33% голосов, а Жириновский - 4,09%.

В Северной столице процент голосов кандидатов был практически равен к началу второго часа ночи по московскому времен и составлял 4,14% голосов избирателей. После Ксения Собчак обогнала Владимира Жириновского.

Первое место в Петербурге, по данным ЦИК, занимает Владимир Путин с результатом 75,17%, второе - Павел Грудинин - 9,05%.

Напомним, между Собчак и Жириновским во время предвыборных дебатов неоднократно возникали споры и перепалки. Около двух недель назад "кандидат против всех" облила лидера ЛДПР водой за оскорбления, а позже Собчак ушла в слезах с дебатов из-за того, что Жириновский мешал ей выступать.