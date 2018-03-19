ГИБДД предупреждает зауральских водителей об ухудшении погодных условий

ГИБДД Курганской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий.

На территории Зауралья 19 марта и в ближайшие дни ожидается сильный ветер и осадки в виде мокрого снега, сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям ограничить использование автотранспорта, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

"По сообщению синоптиков на территории области в ближайшее время сохранятся неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер и снегопад существенно снизят видимость на дороге. На проезжей части образуются обледенение и снежные накаты. В вечернее время ожидается понижение температуры воздуха", - добавили в полиции.