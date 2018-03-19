Евгений Куйвашев: Призывы бойкотировать выборы не нашли поддержки у уральцев

в этот день
19.03.18
09:40
В Екб.11:40
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
"Чеченской явки" больше нет?
Весна? Не слышали. На Урале буря, снег, метель, гололед
Главное
Путин не планирует конституционных реформ

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 264

Евгений Куйвашев: Призывы бойкотировать выборы не нашли поддержки у уральцев
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

митинг, Свердловская область, Евгений Куйвашев, выборы, Крым (2018) | Фото: ДИП Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал итоги голосования на выборах Президента России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Губернатор подчеркнул, что в Свердловской области выборы прошли честно, открыто, демократично, в полном соответствии с избирательным законодательством.

"Окончательные итоги будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно сказать об убедительной победе Владимира Путина на выборах Президента РФ. По предварительным данным, в Свердловской области явка на избирательные участки составила свыше 62%. Нашего национального лидера поддержали почти 75% избирателей" - отметил Куйвашев.

Глава региона еще раз поблагодарил земляков, принявших участие в голосовании. Призывы бойкотировать выборы, отметил Евгений Куйвашев, не нашли поддержки у уральцев. Евгений Куйвашев считает, что ключевой посыл – совместная работа на благо великой России, во имя благополучия россиян.

Он заявил об абсолютной готовности Свердловской области работать в русле установок главы государства во имя благополучия россиян. "Вместе с нашим всенародно избранным Президентом мы приведем Россию к победе. Мы вместе и наш успех закономерен", – сказал губернатор.

Напомним, после подсчета 99,65% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента с результатом 76,66% голосов избирателей.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, выборы-2018, Владимир Путин
19.03.2018 08:47 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:47 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 10:25 Мск
"Сегодня очень важный день": Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента в Екатеринбурге








Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев: Призывы бойкотировать выборы не нашли поддержки у уральцев
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+