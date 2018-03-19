Евгений Куйвашев: Призывы бойкотировать выборы не нашли поддержки у уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал итоги голосования на выборах Президента России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Губернатор подчеркнул, что в Свердловской области выборы прошли честно, открыто, демократично, в полном соответствии с избирательным законодательством.

"Окончательные итоги будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно сказать об убедительной победе Владимира Путина на выборах Президента РФ. По предварительным данным, в Свердловской области явка на избирательные участки составила свыше 62%. Нашего национального лидера поддержали почти 75% избирателей" - отметил Куйвашев.

Глава региона еще раз поблагодарил земляков, принявших участие в голосовании. Призывы бойкотировать выборы, отметил Евгений Куйвашев, не нашли поддержки у уральцев. Евгений Куйвашев считает, что ключевой посыл – совместная работа на благо великой России, во имя благополучия россиян.

Он заявил об абсолютной готовности Свердловской области работать в русле установок главы государства во имя благополучия россиян. "Вместе с нашим всенародно избранным Президентом мы приведем Россию к победе. Мы вместе и наш успех закономерен", – сказал губернатор.

Напомним, после подсчета 99,65% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента с результатом 76,66% голосов избирателей.