Пассажирский автобус сдуло в кювет на трассе Курган – Тюмень

Из-за непогоды на 174 км трассы Курган – Тюмень в кювет сдуло пассажирский автобус, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Сотрудники ДПС при поддержке спасателей смогли вытащить автобус из плена. Из-за сильного ветра он въехал в столб и съехал в кювет. Пострадавших нет.

Инспекторы рекомендуют автомобилистам ограничить дальние поездки по федеральным и региональным автодорогам в Тюменской области до улучшения погодных условий. Видимость на загородных трассах плохая. Из-за метели на проезжей части могут образовываться переметы.