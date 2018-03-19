Якутия показала самый низкий результат по Путину и самый высокий - по Грудинину

Якутия показала самый низкий процент проголосовавших за Владимира Путина - там его поддержали 64,38%. При этом кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил в республике самый высокий результат по стране – 27,25%, говорится в материалах ЦИК РФ.

В целом Дальний Восток продемонстрировал наименьшую поддержку президенту. Так, в Приморском крае за него проголосовали, по последним данным, 65,26% избирателей. Меньше 70% Путин получил в Хабаровском крае и Амурской области, на Алтае, в Хакасии и в Еврейской автономной области. Примечательно, что как раз в этих регионах был наиболее высок уровень поддержки кандидата Грудинина - 18% и выше.

На данный момент общий объем обработанных протоколов по стране составляет 99,81%.

Владимир Путин набирает 76,67%, при этом процент отданных за него голосов продолжает расти. Павел Грудинин получает 11,79%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04, Борис Титов - 0,76, Максим Сурайкин - 0,68, Сергей Бабурин - 0,65%.